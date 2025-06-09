На Ставрополье до 2027 года отремонтируют 86 школ и 14 детсадов

На Ставрополье в рамках президентской программы до 2027 года проведут капитальный ремонт в 86 школах и 14 детских садах. Об этом сообщили на рабочем совещании в правительстве региона под руководством губернатора Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В текущем году работы ведутся в 31 школе края. На 2026 год запланировано обновление 38 школ и шести дошкольных учреждений. В 2027-м модернизируют 17 школ и восемь детсадов.

К настоящему моменту ремонт завершён в трех объектах. Большинство остальных школ планируют сдать к началу нового учебного года. Работы в двух детских садах также идут согласно утвержденному графику.

Николай Аксенов