Продажи автомобилей в Краснодаре снизились на 16% за пять месяцев

Продажи автомобилей в Краснодаре за первые пять месяцев 2025 года снизились на 15,8% до 33,2 тыс. единиц, при этом китайские бренды показали рост. Об этом пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на портал Цена машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За аналогичный период 2024 года в Краснодаре продали 39,4 тыс. машин. Снижение затронуло большинство популярных марок и моделей — из 30 наиболее востребованных автомобилей лишь восемь заинтересовали покупателей.

Среди ведущих брендов 17 из 50 увеличили объемы реализации. Традиционные лидеры рынка Hyundai, Kia, Toyota и Nissan столкнулись с существенным снижением спроса из-за увеличения импорта китайских автомобилей.

В мае 2025 года наиболее востребованной моделью в Краснодаре остался Ford Focus с 961 проданным экземпляром, несмотря снижение продаж на 5%. Второе место занял китайский кроссовер Haval Jolion с ростом продаж на 2,4%, третье — OMODA C5. В топ-10 также вошли Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Opel Astra, Skoda Octavia, Mercedes-Benz E-класс, Kia Rio и Mazda 3.

Корейские и японские производители зафиксировали серьезное падение: продажи Hyundai и Kia снизились примерно на 34% каждая, Volkswagen — на 23,5%, российская Lada — почти на 26%.

Китайский бренд BAIC увеличил продажи более чем в 25 раз, Tank — в 3,3 раза, Jetour — почти в 24 раза. Эксперты связывают это с расширением модельного ряда, конкурентоспособными ценами и активным развитием дилерской сети.

Покупатели в Краснодаре выбирают более доступные и универсальные автомобили — компактные седаны Lada Granta и Kia Rio, бюджетные кроссоверы Haval Jolion, OMODA C5 и Jetour X90. Увеличивается спрос на подержанные машины с низкой стоимостью владения, включая Daewoo Nexia, Chevrolet Cruze и Opel Astra.

Алина Зорина