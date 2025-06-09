В России появился новый сервис для бизнеса в сегменте интернет-рекламы

В начале июня Авито Реклама представила новый рекламный кабинет для юридических лиц, который позволит компаниям продвигать товары и услуги на платформе с более чем 72 млн покупателей в месяц. Пресс-служба компании отметила, что это важный шаг в развитии рекламных технологий и поддержке бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка онлайн-торговли.

Эксперты подчеркивают, что электронная коммерция занимает все большую часть рекламных бюджетов компаний, так как бренды стремятся быть ближе к своей аудитории. Потребители предпочитают сервисы, где можно не только получить информацию о продукте, но и сразу совершить покупку. Ведущие игроки рынка активно развивают собственные рекламные экосистемы, конкурируя за лидерство в сегменте ритейл-медиа.

В частности, в апреле билайн создал платформу для планирования и закупки рекламных кампаний, а группа компаний Okkam в прошлом году запустила сервис медиапланирования SAMBA, также ориентированный на малый и средний бизнес.

Аналитики отмечают, что в первом квартале 2024 года рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на Авито на 56% по сравнению с началом года. Эксперты считают, что новые инициативы, такие как запуск рекламного кабинета, создают здоровую конкуренцию, стимулируют инновации и способствуют развитию цифрового маркетинга в России.

Алла Чижова