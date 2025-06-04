В России появился новый сервис для самостоятельного запуска рекламных кампаний

В условиях стремительно меняющегося рынка онлайн-торговли в России появляются новые сервисы для запуска рекламных кампаний. Так, 4 июня Авито Реклама представила новый специализированный рекламный кабинет для юридических лиц, который открывает возможности для продвижения товаров и услуг на одной из крупнейших торговых площадок страны, которую ежемесячно посещают более 72 млн покупателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: от karlyukav на Freepik Фото: от karlyukav на Freepik

По данным экспертов, сегодня площадки электронной коммерции занимают все более значительную долю в рекламных бюджетах компаний. Это объясняется простой логикой: бренды стремятся быть там, где находится их целевая аудитория, а потребители все чаще предпочитают сервисы, позволяющие не только ознакомиться с информацией о продукте, но и немедленно совершить покупку.

Ведущие игроки рынка e-commerce уловили эту тенденцию и активно развивают собственные рекламные экосистемы, конкурируя за лидерство в перспективном сегменте ритейл-медиа.

В компании рассказали, что запуск сервиса отвечает долгосрочной стратегии компании по развитию рекламных технологий. По данным аналитиков, в первом квартале рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на Авито на 56%, по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Эксперты считают, что в условиях трансформации рекламного рынка и растущей конкуренции за внимание потребителей, подобные инициативы создают здоровую конкурентную среду, стимулируют инновации и в конечном итоге способствуют развитию всей отрасли цифрового маркетинга в России.

Напомним, в апреле билайн создал платформу для планирования и закупки рекламных кампаний в канале цифровой интерьерной рекламы — digital indoor, со встроенной аналитикой больших данных и ИИ. С помощью сервиса рекламодатели могут самостоятельно составлять адресную программу размещения на цифровых носителях в торговых точках.

В прошлом году группа компаний Okkam запустила сервис медиапланирования SAMBA. Продукт адресован представителям малого и среднего бизнеса.