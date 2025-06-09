С «Россиянки» требуют долг

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор между индивидуальным предпринимателем Максимом Кочерыгиным и АО «Санаторий "Россиянка"». Истец требует признать санаторий банкротом и выплатить задолженность за ранее оказанные услуги. В ходе разбирательств владельцы санатория перерегистрировали его в другой регион и начали отчуждение имущества. По мнению юристов, перспективы в ВС неоднозначны.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Верховный суд России принял к производству жалобу индивидуального предпринимателя Максима Кочерыгина на решения нижестоящих инстанций, которые отказались удовлетворить его заявление о признании АО «Санаторий "Россиянка"» банкротом. Основанием для обращения кредитора в суд послужил факт неуплаты 4,1 млн руб. основного долга и 3 млн руб. неустойки. Рассмотрение жалобы назначено на 10 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий "Россиянка"» зарегистрировано в Пензе в 2022 году. Первичная регистрация — в 1993 году в Анапе. Генеральный директор — Валерий Лукьянов. В 2024 году чистый убыток предприятия составил 55,6 млн руб.

Как следует из материалов дела, в 2015 году в отношении санатория уже возбуждалось дело о банкротстве, но затем было прекращено. Через некоторое время после этого санаторий произвел отчуждение недвижимого имущества (на тот момент ему на праве собственности принадлежало 27 объектов недвижимости, в том числе здания спального корпуса, столовых, лечебного корпуса, хирургического центра, клуба и т. д.). В частности, индивидуальный предприниматель Александр Поляков приобрел здание спального корпуса, но оплату не произвел, утвердив с АО мировое соглашение.

В период рассмотрения первого дела о банкротстве частная охранная организация «Казачья дружина» оказывала санаторию охранные услуги. Эти услуги не были оплачены. После предъявления правопреемником дружины Максимом Кочерыгиным заявления о взыскании долга и признании должника банкротом санаторий изменил юридический адрес и зарегистрировался в Пензенской области, что послужило основанием для ходатайства санатория в суде об изменении подсудности дела.

В процессе судебных разбирательств частично исполнить обязательства должника взялся Алексей Поляков. Он погасил сумму основного долга перед Максимом Кочерыгиным, не выплатив неустойку. Господин Кочерыгин полученные денежные средства в счет оплаты долга не признал и вернул их плательщику.

Однако Арбитражный суд Краснодарского края пришел к выводу, что перечисление средств в счет погашения задолженности АО «Санаторий "Россиянка"» перед Максимом Кочерыгиным свидетельствует об исполнении обязательства должника, и прекратил производство по делу.

В сентябре 2024 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд это решение отменил, указав, что АСКК не дал оценку добросовестности (недобросовестности) действий Александр Полякова и должника, не выяснил причины погашения долга третьим лицом, что вызывает сомнения в платежеспособности АО «Санаторий "Россиянка"». «В ходе судебного разбирательства кредитор указал, что погашение третьим лицом задолженности за должника только в части основного долга направлено на избежание процедуры банкротства, в рамках которой предусмотрены мероприятия по оспариванию сделок должника и привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц»,— отмечено в судебном акте.

Спустя три месяца Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отменил апелляционное постановление.

«Верховный суд РФ редко принимает к производству жалобы на судебные акты, которые он считает бесспорно правильными. То есть, с одной стороны, это говорит о том, что ВС может считать возможным правоту истца и пересмотр постановления АССКО. С другой стороны, ВС РФ редко отменяет постановления окружных судов и по статистике чаще соглашается с позицией судов кассационной инстанции. Одно можно сказать точно — дело неоднозначное и возможно любое решение»,— говорит партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.

Что касается изменения юридического адреса санатория процессе спора, Федор Закабуня поясняет, что в юридической среде есть термин forum shopping, или «банкротный туризм». Под последним понимаются действия стороны спора, направленные на то, чтобы повлиять на процесс определения подсудности и судиться в максимально благоприятном для себя суде.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц считает, что, скорее всего, Верховный суд вернет спор на рассмотрение суда первой инстанции и попросит более внимательно проверить доводы о манипулировании подсудностью и других злоупотреблениях со стороны должника. «В частности, он может поручить нижестоящим судам проверить, где все-таки находится центр основных интересов должника, так называемый центр экономического тяготения»,— резюмирует юрист.

Елена Турбина