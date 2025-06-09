«Молот» в пятый раз продлил контракт с одним из лидеров команды

Нападающий Игорь Зенчиков в следующем сезоне продолжит защищать цвета «Молота». Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба. В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл в 70 матчах, набрав 37 (13+24) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «+13». Следующий сезон станет для хоккеиста шестым подряд в составе пермского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Кроме того, стало известно, что лучший бомбардир последних двух сезонов в составе молодежного состава «Молота» Егор Колесников переходит в основную команду. Нападающий в сезонах 2023/2024 и 2024/2025 становился лучшим бомбардиром в составе МХК «Молот», а также по итогам прошедшего регулярного чемпионата МХЛ вошел в тройку самых результативных игроков турнира, набрав 63 (17+46) балла по системе «гол+пас». Игроку 20 лет.

В то же время защитник Никита Зимин покидает «Молот» и переходит на двусторонний контракт в тольяттинскую «Ладу».