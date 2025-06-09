Арендная ставка на трехкомнатную квартиру в Ижевске выросла на 2,4% за май

Цена аренды трехкомнатной квартиры Ижевске поднялась на 2,4% за май — до 36,4 тыс. руб. Такую статистику приводит федеральный портал «Мир квартир». Средние арендные ставки на съем однокомнатной и двухкомнатной квартир в городе за месяц практически не изменились и составили 23,7 и 29,3 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После периода падения на рынке съемного жилья начался рост арендных ставок. По крайней мере, позиции, утраченные за май, восстановились до уровня апрельских. Предложение вновь начало сокращаться: за месяц однокомнатных квартир было выставлено меньше на 44%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 28%»,— описал ситуацию в РФ генеральный директор портала Павел Луценко.

Эксперт добавил, что арендаторы решили не дожидаться горячего сезона, который начинается в августе, и начали искать жилье в период умеренных цен. Господин Луценко прогнозирует, что к концу лета ставки восстановятся до значений осени прошлого года. Как писал «Ъ-Удмуртия», в конце сентября средняя цена аренды «однушки» в столице Удмуртии составляла 23 тыс. руб.

Напомним, в апреле интерес к двухкомнатным квартирам на первичном рынке недвижимости Ижевска, по данным «Авито Недвижимость», вырос на 41% при сравнении год к году. На трехкомнатное и однокомнатное жилье в новостройках рост показателя составил 7 и 33% соответственно. Эксперты объясняли это снижением доходности по банковским вкладам на «первичке», на фоне которого потенциальные покупатели вернулись к идее недвижимости как инструмента инвестиций.