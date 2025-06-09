Липецкий фонд поддержки малого и среднего бизнеса получил 200 млн рублей

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса Липецкой области получил 200 млн руб. дополнительного финансирования. Это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства и успешной работе фонда. В 2024 году более 500 предпринимателей региона получили помощь на сумму 2,4 млрд руб. в виде льготных займов и поручительств. Об этом сообщили в облправительстве.

Дополнительные средства позволят увеличить объем поддержки и охватить больше бизнесменов. В приоритете — стартапы, социальные проекты, обрабатывающее производство, гостиницы, общепит, креативные индустрии и туризм. Особое внимание уделяют участникам спецоперации и их супругам.

Меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Поддержка перспективных бизнес-проектов — вклад в укрепление экономики региона и страны. В Липецкой области разработано много льгот для предпринимателей, и этот список постоянно пополняется с учетом текущей ситуации в России и мире»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова