Гросси: МАГАТЭ и Россия считают, что возобновлять работу ЗАЭС пока не стоит

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации и российская сторона считают, что пока не стоит возобновлять работу Запорожской АЭС. При этом, по его словам, в какой-то момент Москва планирует перезапустить станцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Пока у нас есть общая позиция, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы — не рекомендовано, и, возможно, этого надо избежать»,— сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде (цитата по «Интерфаксу»). «Я думаю, что мы с Россией согласны, что в текущих обстоятельствах нельзя возобновить деятельность АЭС»,— добавил он.

Алексей Лихачев охарактеризовал прошедшие на прошлой неделе в Калининграде переговоры с Рафаэлем Гросси как глубокие и содержательные, но порой острые. Глава «Росатома» попросил господина Гросси стать медиатором в вопросах использования американского топлива на Запорожской АЭС.

С октября 2022 года ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Все шесть энергоблоков станции сейчас находятся в состоянии «холодный останов». В феврале 2025 года Алексей Лихачев говорил, что «Росатом» готовит ЗАЭС к запуску.

Лусине Баласян