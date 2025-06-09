Лже-брокеров будут судить за хищение 36,5 млн рублей у нижегородцев

В Нижегородской области в суд передано уголовное дело, фигурантами по которому проходят четыре лже-брокера. Их обвиняют в многочисленных хищениях денежных средств у нижегородцев на общую сумму 36,5 млн руб.

По данным полиции, злоумышленники действовали от имени двух компаний. Они предлагали россиянам инвестировать денежные средства через сайты, специально созданные для имитации брокерской деятельности. Обманутые граждане перечисляли деньги на подконтрольные злоумышленникам банковские счета и криптокошельки. После этого в их личных кабинетах появлялась информация, которая имитировала торговлю на бирже и рост вложенных сумм.

На самом деле полученные деньги фигуранты уголовного дела делили между собой.

Предполагаемого организатора преступной схемы задержали в 2023 году в номере гостиницы в Москве, одного из сообщников — в арендованной квартире на западе столицы, еще двоих соучастников — в Нижнем Новгороде»

Все четверо обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Для обеспечения гражданского иска и других взысканий у обвиняемых арестовали имущество почти на 5 млн руб.

Андрей Репин