Из-за аварий на сетях в Кургане продлили первый этап опрессовки

В Кургане после первого этапа летних ремонтов сетей запустят только несколько теплопунктов, обслуживающих 115 жилых домов в районах Заозерный и Карчевская роща. Горячую воду в остальных зданиях, где отключили воду 14 мая, вернут после положительных гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).

Сейчас теплоноситель подается от ТЭЦ-1 по тепловым магистралям «Север-1» по улицам Зауральская, Галкинский переезд, Мостостроителей и по проспекту Голикова на участке до 6 микрорайона. Также воду включат на улицах с 1-го по 6-й микрорайон, Часовая, Агрономическая, Алексеева, Вишневая, Галкино и Сады Зауралья.

За время работы с 14 мая специалисты КГК выявили 15 дефектов на магистральных тепловых сетях большого диаметра и 63 дефекта на внутриквартальных сетях района Заозерный. Критическое состояние трубопроводов в некоторых местах, отмечают в компании, не позволит качественно завершить ремонт даже за месяц. Пока нет положительного результата испытаний магистрали по проспекту Голикова от ТЭЦ-2 до 7 микрорайона, где обнаружили три технически сложных дефекта. Здесь расположены новые трубы, однако, подчеркивает пресс-служба КГК, постоянное подтопление преждевременно ухудшило их состояние. После успешного окончания ремонта на этом участке специалисты компании начнут испытания сетей по улицам Илизарова и Фарафонова, от которых ресурс получают дома в 7, 8, 16 микрорайонах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», окончательный план опрессовок в Кургане КГК опубликовала 14 мая.

Виталина Ярховска