В Кургане опубликовали окончательный план опрессовок

Курганская генерирующая компания опубликовала расписание летнего отключения горячей воды в Кургане в домах, подключенных к городским теплоэлектростанциям. Ранее организация сообщала об опрессовках в домах, которые обслуживают котельные.

Первый этап опрессовок начался 14 мая. До 9 июня горячей воды не будет во всех домах поселка Заозерный, в Карчевской роще и части поселка Рябково. До 31 июля приостановят подачу в 54 домах по улицам Дзержинского, Бурова-Петрова, Некрасова и проспекту Машиностроителей. Далее, с 26 мая по 15 сентября, опрессовка стартует в центральной части города от улицы 1 Мая до района КСМ (у завода «Кургансельмаш»). С 9 по 30 июня воду отключат в районах Энергетики, бульвар Солнечный, КЗКТ (у бывшего Курганского завода колесных тягачей), Детский мир до улицы 1 Мая. С 1 по 31 июля прекратят подачу горячей воды в поселке Северный. Запуск осуществят одновременно с 54 домами, где 14 мая отключили подачу, однако только после положительного результата гидравлических испытаний тепломагистрали «Север-2».

Что касается домов, подключенных к городским котельным, там опрессовки начнутся 27 мая. Самые масштабные отключения горячей воды коснутся района Рябково. Здесь пройдут четыре этапа испытаний: с 27 мая по 9 июня, с 17 июня по 30 июня, с 24 июня по 7 июля и с 1 июля по 14 июля. В районе Восточный планируется отключить воду с 24 июня по 7 июля, а в микрорайоне Керамзитный — с 10 июня по 23 июня. В Увале и Утяке опрессовка будет длиться с 1 по 14 июля и с 5 по 18 августа соответственно.

Виталина Ярховска