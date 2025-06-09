СКР возбудил уголовное дело из-за проблем с водоснабжением в Старокамышинске

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за проблем с водоснабжением в поселке Старокамышинск (входит в Копейский городской округ). Следственный отдел по Копейску возбудил дело по статье 293 УК РФ (халатность) после проверки информации из социальных сетей, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие установило, что сотрудники администрации Копейского городского округа не исполнили свои обязанности, что привело к длительным перебоям с подачей воды в дома Старокамышинска. Мэрия не приняла меры по восстановлению водоснабжения и не оказала поддержку жителям.

Также проверку по факту нарушения прав жителей поселка проводит областная прокуратура.