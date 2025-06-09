В Новороссийске не выявлены следы мазута в акватории Цемесской бухты
Факт наличия нефтепродуктов на пляже «Кристалл» в Новороссийске опровергли после публикации в социальных сетях с фотографией со следами мазута на надувном круге. Об этом сообщили в контрольно-ревизионном управлении Новороссийска.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
«По данным оперативного мониторинга, проводимого Центральной инспекцией Государственного портового контроля города Новороссийска, на текущий момент в акватории Цемесской бухты участки с признаками загрязнения мазутом не выявлены. Обследование территории осуществляется ежедневно»,— говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что информация о выявлении следов нефтепродуктов в акватории Черного моря на территории береговой полосы Новороссийска направлена в территориальный отдел Роспотребнадзора в и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для проверки.
Ранее в Новороссийске проверили готовность пляжей к летнему сезону. Отбор проб воды и заключение Роспотребнадзора подтвердили допустимые показатели качества воды и пригодность пляжей для использования.