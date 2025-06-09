На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар

В ходе торгов на Мосбирже (MOEX: MOEX) фьючерсы на доллар продемонстрировали резкое снижение, при этом уже через минуту цена скорректировалась. Аномалия была замечена также в длинных контрактах и фьючерсах на евро.

В 11:29 мск июньский фьючерс на доллар (Si) обвалился на 8,26% от цены закрытия пятничных торгов — до 73 406 руб., что соответствует курсу на уровне 73,4 руб. К 11:30 мск контракт торговался уже по 79 577 руб. (снижение на 0,54% к закрытию пятницы), заметил РБК. Издание отмечает, что аномалия также произошла в длинных контрактах с исполнением в сентябре и декабре. Менее выраженное падение в ту же минуту заметно на графике фьючерсов на евро.

Аналогичный случай на Мосбирже произошел во время звонка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце марта. Во время и сразу после переговоров индекс площадки за минуту падал более чем на 1%, тут же происходил отскок. Опрошенные РБК эксперты отметили, что такие аномалии могут быть вызваны «ошибкой толстого пальца» — человеческим фактором, случайным нажатием не той клавиши, введением неправильной цены и тому подобным. При этом один из собеседников высказал мнение, что в случае фьючерсов на доллар, скорее, некий трейдер просто «мерил глубину стакана» — проверял количество ценовых уровней для заявок на покупку и продажу. Другой эксперт при этом напомнил, что похожая краткосрочная аномалия происходила перед и после введения санкций против Мосбиржи и НКЦ.

О том, как инвесторы отреагировали на мартовские переговоры президентов России и США,— в материале «Ъ» «Рынок волнуется раз».