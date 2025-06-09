Полиция Копейска возбудила уголовное дело после ДТП с погибшим подростком

Следственный отдел ОМВД России по Копейску возбудил уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погиб 17-летний подросток, а еще трое детей получили травмы. Ход расследования контролирует прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 июня на автодороге Челябинск — Октябрьское. По предварительным данным 29-летний водитель Lada Vesta при выполнении обгона в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным ВАЗ-2114, который поворачивал налево. В результате на месте происшествия скончался 17-летний пассажир ВАЗ. Еще три подростка в возрасте от 14 до 17 лет, ехавшие в этом автомобиле, были госпитализированы. По данным ГАИ Челябинской области, в больницу также доставили и 20-летнего водителя ВАЗ-2114, у которого не было прав. По данным прокуратуры Челябинской области, кроме подростков травмы получила пассажирка Lada Vesta.

Региональное надзорное ведомство установило, что в автомобиле ВАЗ компания молодых людей из Еткульского района возвращалась с озера.