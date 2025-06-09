За квартал доля апартаментов в Сочи выросла на треть

Доля апартаментов на рынке недвижимости Сочи в первом квартале 2025 года выросла до 28,7% — на 12 процентных пунктов больше, чем в четвертом квартале 2024 года. При этом доля квартир сократилась до 71,3%, что на 12 процентных пунктов меньше показателя предыдущего квартала и на 20,7 процентного пункта ниже аналогичного периода 2024 года, сказано в исследовании аналитиков инвестиционно-консалтинговой компании Ricci и Mantera Residence (есть в распоряжении «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во втором квартале 2025 года эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение доли квартир и увеличение количества апартаментов из-за высокого спроса на такие объекты. Новые проекты будут преимущественно реализовываться в формате гостиничных комплексов, что позволит полнее раскрыть инвестиционный потенциал курортной недвижимости.

По итогам первого квартала 2025 года общий объем предложения на рынке курортной недвижимости в Сочи снизился на 35% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 174,8 тыс. кв. м или 3,8 тыс. лотов.

Квартиры в Сочи представлены только в двух сегментах — комфорт и бизнес. В комфорт-классе 66,1% квартир предлагаются без отделки. Особенностью текущего предложения в бизнес-классе стало полное отсутствие объектов с отделкой White Box.

На рынке апартаментов Большого Сочи ситуация иная. В сегменте бизнес-класса наибольшую долю составляют апартаменты с отделкой — 59,8%, в премиум-сегменте такие объекты представляют две трети предложения (67,7%). Объекты формата White Box на рынке отсутствуют. Отделка под ключ предусмотрена в редких премиальных проектах, например, в клубных резиденциях Mantera Residence на федеральной территории Сириус.

В структуре жилого сегмента Сочи 66,1% составляют объекты комфорт-класса, 8,9% — бизнес-класса, а премиум-лоты занимают 25%. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года доля комфорт-класса уменьшилась на 10,2 процентных пункта, однако в первом квартале 2025 года наблюдается небольшой рост на 2,6 процентных пункта. В бизнес-классе доля возросла с 6,3% до 8,9%.

Доля дорогих объектов показала наибольший годовой рост — с 17,4% до 25%, что связано с высоким спросом на такие лоты для инвестиционных целей.

«Управление доходностью резиденций Mantera Residence позволяет владельцам получать пассивный доход в зависимости от типа лота и среднегодовой загрузки, минимизируя собственное участие в процессе благодаря тому, что все вопросы закрывает управляющая компания»,— комментирует коммерческий директор группы «Мантера» Ирина Игнатьева.

Мария Удовик