«Единая Россия» приостановила членство обвиненного в коррупции мэра Красноярска

Президиум регионального политсовета Красноярского регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщили в сообществе подразделения партии во «Вконтакте». Ранее СКР обвинил чиновника в получении взяток в размере 180 млн руб.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Владислав Логинов начал получать взятки в 2018 году, еще когда занимал пост первого заместителя главы Красноярска. По версии следствия, за деньги помогал коммерческой организации побеждать в конкурсах на выполнение ремонта дорог.

Владислав Логинов занял пост мэра 16 сентября 2022 года. По данным СКР, он продолжал брать взятки до 2024 года. Причем часть из них была получена как оплата строительства бани на участке политика.