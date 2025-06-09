Возбуждено дело из-за осквернения мемориала в память о «Локомотиве»
Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено по факту нанесения надписей на мемориал в память погибшей хоккейной команды «Локомотив» в Туношне. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Администрация Туношенского сельского поселения сообщила в полицию, что ночью 7 июня неизвестный нанес надписи на объекты мемориала. Надписи были нанесены баллончиком красного цвета.
«Оперативниками полиции Ярославского района совместно с коллегами из Костромской области установлен и задержан гражданин 1987 г.р.: по словам задержанного намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую «важную» информацию»,— сообщили в УМВД.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.