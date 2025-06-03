Ленобласть планирует привлечь свыше 620 млрд рублей в рамках соглашений на ПМЭФ

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область заключит около 30 инвестиционных соглашений. Регион намерен привлечь более 620 млрд рублей, сообщил губернатор субъекта Александр Дрозденко в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Договоры проходят в администрации региона этап вычитки и согласования. Господин Дрозденко подчеркнул, что большая часть проектов касается пищевой и перерабатывающей промышленности. Также ожидаются инвестиции в объекты размещения в Ленобласти и туристскую инфраструктуру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дни ПМЭФ проезд по КАД на юге Петербурга закроют для фур массой более 3,5 тонны.

Татьяна Титаева