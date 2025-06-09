Объем отгруженных товаров в КБР достиг 7,06 млрд рублей

Кабардино-Балкария показала лучший в СКФО рост промышленного производства — индекс увеличился на 8,9% за четыре месяца 2025 года, а объем отгруженной продукции достиг 7,06 млрд руб., сообщил глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале после встречи с министром промышленности, энергетики и торговли республики Шамилем Ахубековым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам прошлого года республика также лидировала среди регионов Северо-Кавказского федерального округа с показателем 121,4%.

Стоимость отгруженных товаров выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленной отрасли региона занято свыше 10 тыс. человек, что делает её одним из ключевых секторов экономики республики.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет от промышленных предприятий увеличились более чем вдвое за последние два года.

Николай Аксенов