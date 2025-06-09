Красноярца подозревают в серии мошенничеств в Москве и Санкт-Петербурге

24-летний житель Красноярского края подозревается в серии мошенничеств в отношении жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщил Telegram-канал МВД северной столицы, в середине марта в полицию Выборгского района обратилась 75-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам свои сбережения. Заявительница рассказала, что, поверив звонившим под предлогом необходимости «декларирования» денежных средств, отдала курьеру сумму в различной валюте, эквивалентную 2,6 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Была установлена причастность к этому преступлению 24-летнего жителя Красноярского края, который содержался в СИЗО Москвы за аналогичное преступление»,— рассказали в полиции.

Илья Николаев