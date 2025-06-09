Пассажир пытался незаконно ввести в Иркутск из Пекина крупную партию лабубу

В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили незаконный ввоз партии игрушек лабубу. Пассажир, прибывший из Пекина, пытался ввести 282 упаковки, сообщает Сибирское таможенное управление.

Как рассказали в ведомстве, нарушитель был остановлен сотрудниками таможни при проходе через «зеленый» коридор. Как пояснил задержанный, он приобрел игрушки в Китае для перепродажи в России.

Вес партии лабубу составил 46 кг. Игрушки были изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости. В отношении пассажира составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Александра Стрелкова