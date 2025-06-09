Хоккеист Александр Радулов подпишет новый контракт с «Локомотивом»

Нападающий Александр Радулов остается в ярославском «Локомотиве» еще на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба спортивного агентства Winners, которое представляет интересы хоккеиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов

Фото: Александр Романов, Коммерсантъ Александр Радулов

Фото: Александр Романов, Коммерсантъ

«Мы достигли договорённости с ''Локомотивом'' еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон»,— говорится в сообщении.

Радулов перешел в ярославскую команду из казанского «Ак Барса» в 2024 году. Вместе с «Локомотивом» он завоевал Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком play-off. Ранее Радулов выигрывал этот трофей в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым». Также хоккеист играл за московский ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял команды «Нэшвилл Предаторс», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старс».

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что Радулов достиг предварительной договоренности о переходе в петербургский СКА. По информации источников, клуб предложил ему контракт с зарплатой в размере 200 млн руб. В конце мая совет директоров команды был отправлен в отставку. В начале июня с поста главного тренера СКА был уволен Роман Ротенберг, его сменил Игорь Ларионов. Издание «Деловой Петербург» писало, что бюджет команды со следующего сезона будет сокращен в два раза — с 11,8 млрд до 5,9 млрд руб.

Таисия Орлова