Лавров: Финляндия пригласила не всех членов ОБСЕ на совет глав МИДов

Хельсинки не всех приглашает на юбилейную сессию Совета министров иностранных дел государств—участников ОБСЕ в 2025 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Форуме будущего 2050.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас Финляндия, которая является председателем, готовит юбилейную 50-ю сессию Совета министров иностранных дел ОБСЕ,— сказал Сергей Лавров.— Зовут не всех, ну просто так они решили, чтобы не портили праздник» (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров при этом подчеркнул, что ОБСЕ разрушена почти до основания. «Консенсус растоптан»,— сказал он.

В конце прошлого года постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выражал обеспокоенность по поводу предстоящего председательства Финляндии в организации в 2025 году. Он предупреждал, что антироссийские настроения руководства могут стать проблемой для деятельности ОБСЕ.

Как прошло прошлое заседание глав МИДов ОБСЕ на Мальте, читайте в материале «Переговорили вглухую».

Анастасия Домбицкая