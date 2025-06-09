«Кубань Кредит» снизил цены на золотую монету «Георгий Победоносец»

В Банке «Кубань Кредит» действует специальное предложение для инвесторов и ценителей драгоценных металлов: золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей теперь реализуются по 80 000 рублей при покупке от 10 штук. При этом ее розничная цена составляет 87 750 рублей за 7,78 грамма чистого золота.

Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Сегодня биржевая стоимость золота колеблется в районе 8 500 рублей за грамм. Главный аргумент в пользу приобретения актива – прогнозы экспертов. Мировой рынок золота демонстрирует уверенный рост. Если в 2024 году среднегодовая цена унции составляла 2384 доллара, то уже в апреле 2025 года она поднималась к отметке 3500 долларов. Золото остается «тихой гаванью» для инвесторов на фоне геополитической нестабильности и высокой инфляции. Спрос со стороны мировых центральных банков продолжает поддерживать рынок. К концу года цена золота может превысить 11 000 рублей за грамм. Это означает, что стоимость монеты «Георгий Победоносец» может достичь отметки в 100 000 рублей в ближайшее время, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

– Снижение цен на золотые монеты «Георгий Победоносец» – хорошая возможность для наших клиентов заработать и укрепить инвестиционные портфели надежным активом, – комментирует начальник отдела по работе с драгоценными металлами банка «Кубань Кредит» Сусана Хачак. – Текущий разрыв между биржевой ценой золота и ценой монеты в нашем предложении минимален, что делает покупку особенно привлекательной. Учитывая фундаментальные факторы – инфляцию, геополитику и активность центробанков – все указывает на продолжение восходящего тренда на золото. Прогнозы аналитиков лишь подтверждают это.

Предложение по сниженным ценам на монеты «Георгий Победоносец» действует ограниченное время.

Также «Кубань Кредит» предлагает клиентам золото в любой удобной форме: физические слитки, монеты или счета в драгоценных металлах – от 0,1 грамма.

Подробная информация – на сайте и в Контакт-центре по телефонам 8-800-555-25-18 или *2518 (звонок с мобильного бесплатный).

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