В Новороссийске из-за подростка на электросамокате его пассажир получил травмы

Несовершеннолетний водитель электросамоката допустил столкновение с автомобилем Lada в Новороссийске накануне, 8 июня. В аварии пострадал его пассажир, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

Авария произошла днем при проезде нерегулируемого перекрестка. Подросток на электросамокате двигался со стороны ул. Толстого в сторону ул. Революции 1905 года и не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир электросамоката 2011 года рождения.

«В отношении водителя самоката направлены материалы в адрес образовательного учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних, для принятия решения о постановке на учет и привлечения родителей к ответственности»,— говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске при падении с электросамоката погиб 12-летний ребенок. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Алена Воробьева