Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые 163,4 млрд рублей доходов

Счетная палата (СП) представила заключение на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 год и период 2026–2027 годов. Согласно документу (.doc), бюджет РФ получит 163,4 млрд руб., которые ранее не прогнозировались. Из них 149,7 млрд руб. — доходы от перечисления части прибыли Центробанка. Налог на доходы физлиц принесет еще 5 млрд руб., административные штрафы — 5,3 млрд руб.

Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о правке действующего федерального бюджета. Ожидаемые в 2025 году доходы снизили с 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., или на 4,5%. Расходная часть бюджета при этом, напротив, вырастает на 2% — с 41,5 трлн до 42,3 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет умерил нефтяные амбиции».