ФСБ показала видео допроса задержанного со взрывчаткой на заводе ОПК в Москве

Центр общественных связей ФСБ распространил видеозапись допроса одного из мужчин, которые были задержаны по подозрению в подготовке диверсии на оборонном заводе в Московском регионе. По версии следствия, граждане РФ 1987 и 1999 года рождения были завербованы украинскими спецслужбами и намеренно трудоустроились на предприятие с целью сбора информации и подготовки к диверсии.

На кадрах видеозаписи ФСБ один из мужчин заявляет, что он «был завербован с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий», во время работы на заводе «вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера государственных знаков на автомобилях», затем «было дано задание совершить диверсию». По словам задержанного, для этого планировалось использовать «два самодельных взрывных устройства», которые были замаскированы «под пауэрбанк».

«Я должен был поставить (устройства.— "Ъ") на две установки, что я сделать не смог,— добавил мужчина на видео.— Я лишь доставил их, после чего меня задержали».

ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на диверсию и незаконном ношении взрывных устройств, решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.