В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В семи городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, сообщает региональный гидрометцентр.

Режим НМУ вводится с 6 июня в Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке и Карабаше, с 7 июня — в Магнитогорске. Прогнозируется, что с 9 июня экологическая обстановка улучшится.

Режим НМУ означает, что в эти дни в воздухе могут скапливаться вредные вещества и появляться смог. Промышленным предприятиям Челябинской области необходимо снизить объемы выбросов.

Ольга Воробьева