Кот Бурак покинет морской порт Новороссийска 10 июня

Кот по кличке Бурак, найденный в марте в одном из контейнеров, прибывших в порт Новороссийска из Стамбула, покинет территорию порта 10 июня. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе компании FESCO, животное, находившееся в зоне таможенного контроля почти три месяца, получит необходимые разрешительные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

В компании уточнили, что кота передадут местным зооволонтерам для ветеринарного обследования и временной передержки, после чего ему подберут новых хозяев. «Мы рассчитываем, что Бурак обретет постоянный дом в заботливых руках»,— отметили в компании.

Животное было обнаружено 12 марта в ходе разгрузки судна, прибывшего из Турции. Согласно процедуре, вывоз животного за пределы таможенной зоны без соответствующих документов невозможен, и все это время компания обеспечивала уход за ним. Кот прошел осмотр у ветеринара и получил необходимые прививки.

Рассматривалась возможность устройства животного в Новороссийске, вопрос возвращения его в Турцию не поднимался — заявлений о пропаже питомца в порту Стамбула зарегистрировано не было.

Вячеслав Рыжков