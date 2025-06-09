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На Дону обнаружили нарушение в маркировке рыбы

Сотрудники Россельхознадзора, в результате рейдовых мероприятий выявили нарушение у донского предпринимателя, который самовольно продлил срок годности рыбной продукции с апреля 2026 года до апреля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации, опубликованной на сайте Россельхознадзора, индивидуальный предприниматель, занимающийся производством рыбы, изменил дату окончания срока годности товара — с 22 апреля 2026 года на 13 апреля 2027 года.

«Данный факт искажает реальную дату выработки продукции и не позволяет в полной мере идентифицировать товар, а также реальные сроки годности самой продукции»,— сообщили в ведомстве.

Бизнесмену направили предупреждение с требованием устранить выявленное нарушение. Продукцию запретили выпускать в торговый оборот.

Валентина Любашенко

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