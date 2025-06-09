Экс-начальник управления капстроительства Перми отказалась выражать свое мнение по предъявленному обвинению

Ленинский райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления капстроительства Ирины Чирковой. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии гособвинения, госпожа Чиркова получила 5,45 млн руб. от руководителя строительно-монтажного треста №6 Сергея Микова. Его компания в 2021 году выиграла ряд контрактов на реконструкцию городского Дворца молодежи, физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Рабочей, 9, и ледовой арены «Здоровье». Общая цена контрактов составила свыше 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова.

Ирина Чиркова.



Как считают следствие и гособвинение, зная, что у господина Микова есть большие накопления, Ирина Чиркова решила получить от него взятки. В итоге тот согласился на противоправное предложение. 22 июля 2022 года он передал 5,45 млн руб. родственнице госпожи Чирковой. За эти деньги руководитель УКСа обещала оказать предпринимателю общее покровительство, в том числе по изменению проектной документации на объекты, а также подписанию актов выполненных работ.

Сама Ирина Чиркова отказалась на данной стадии процесса выразить отношение к позиции обвинения. Она пояснила, что сделает это позже.

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