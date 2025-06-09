В Северной Осетии число аграрных МСП выросло на 8%

Северная Осетия возглавила рейтинг российских регионов по приросту малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. За четыре месяца 2025 года количество аграрных предприятий в республике увеличилось на 135 единиц, что составляет рост на 8,2%, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Здорово, что все больше жителей Осетии выбирают путь, связанный с землей: начинают свое дело, создают фермерские хозяйства, возвращаются к тому, что близко и по-настоящему важно»,— отметил руководитель республики.

Развитие предпринимательства в аграрном секторе происходит при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Начинающие и действующие бизнесмены могут рассчитывать на помощь Центра «Мой бизнес» Минэкономразвития республики, Фонда кредитных гарантий и Фонда микрофинансирования.

По словам главы региона, эти организации предоставляют предпринимателям консультации, практическую помощь и ресурсы для дальнейшего развития бизнеса.

Николай Аксенов