Глава Самары Иван Носков заявил об открытии пляжного сезона с 12 июня

В Самаре идет подготовка к официальному открытию пляжного сезона на Волге в ближайшие выходные, с 12 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Завозим свежий песок на самарские пляжи — более 20 тысяч тонн. В первую очередь песок выгружают на центральной части пляжа, затем — вверх по течению до самых дальних зон купания в Красноглинском районе», — отмечает Иван Носков.

Раздевалки, настилы, урны, навесы и биотуалеты и другое пляжное оборудование будут выставлять постепенно, по мере просыхания нового песка. По ул. Некрасовской и Полевой сделают спуски для маломобильных жителей и родителей с колясками. Спасательные посты водно-спасательной службы Самарской области уже начали дежурить.

Планируется, что текущим летом в Самаре будут открыты 10 официальных пляжей общей протяженностью 4 км.

Руфия Кутляева