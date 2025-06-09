Застройщики Кумженской рощи не заключили договор с правительством Дона

Договоры о комплексном развитии территории в районе Кумженской рощи от застройщиков — ГК «Эталон» и ГК Dogma, пока не предоставлены правительству Ростовской области. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на министра строительства региона Сергея Куца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чиновник отметил, что развитие этого района предусмотрено правилами землепользования и застройки Ростова-на-Дону в рамках комплексного развития территорий. Его концепцию должны разрабатывать собственники земельных участков.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в рамках первого этапа проекта было запланировано строительство двух микрорайонов и жилого квартала малоэтажной застройки. Работы планировали вести на неосвоенной территории площадью более 300 га. Общая площадь планируемой застройки — более 2,4 млн кв. м.

Наталья Белоштейн