В Комтрансе отчитались о выполнении 35,7% плана по обновлению дорожной разметки

Петербургский комитет по транспорту отчитался о выполнении 35,7% от годового плана по обновлению дорожной разметки. Из 686 тыс. кв. м нанесено более 245 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Также полностью обновлена разметка на магистралях, задействованных в проведении Петербургского международного экономического форума»,— добавили в Комтрансе.

Всего проведенные работы затронули 114 улиц в семи районах города, включая Центральный, Адмиралтейский и Петроградский. На обновление разметки в 2025 году, отметили в комитете, было выделено 1,19 млрд рублей. Всего планируется охватить 1094 улицы города. Приоритет в проведении работ отдается ключевым магистралям, а также местам проведения крупных мероприятий.

Дарья Астанина