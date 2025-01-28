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В Петербурге в 2025 году нанесут более 680 тыс. кв. метров дорожной разметки

В 2025 году на улицах Петербурга будет нанесено более 680 тыс. кв. метров дорожной разметки на 1094 улицах. С подрядными организациями уже заключены соответствующие госконтракты, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В городской администрации уточнили, что в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах разметкой займется ООО «Орбиформ», в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах — ООО «Траектория», в Приморском, Василеостровском, Петроградском и Курортном районах — АО «Трест», в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском разметку будут наносить специалисты ООО «Роуд Лайф».

Планируется, что сезон нанесения и обновления дорожной разметки на улицах Петербурга начнется в начале мае. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт Петербурга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году на улицах Петербурга появилось 77 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Андрей Цедрик

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