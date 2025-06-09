Александр Овечкин примет участие в «Матче года»

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

«Это не учебная тревога! Александр Овечкин с вероятностью 897% сыграет на Матче года!» — говорится в сообщении.

Хоккейный матч между звездами НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля, место проведения пока не известно. Организатором мероприятия является защитник клуба «Юта Мэммот» (НХЛ) Михаил Сергачев. Матч пройдет во второй раз. В прошлом году встреча завершилась ничьей — 8:8.

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки (894). В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

Таисия Орлова