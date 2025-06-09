Более 1 тысячи подростков трудоустроят в КБР на время летних каникул
В Кабардино-Балкарии планируют временно трудоустроить 1067 подростков от 14 до 18 лет на период каникул в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Школьники смогут работать в образовательных учреждениях, медицинских организациях, колледжах и частных компаниях.
«Сферы разные и зависят от предложений работодателя, но традиционно это школы, больницы, поликлиники, санатории, колледжи, парк культуры и отдыха и, конечно, частные компании, готовые взять их на работу»,— рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.
На начало июня уже приступили к работе около 300 подростков. Остальных желающих планируют задействовать в ближайшее время. В прошлом году ведомство организовало временное трудоустройство 1,1 тыс. несовершеннолетних.
Школьники работают делопроизводителями, дежурными приемных комиссий, дворниками, уборщиками территории, подсобными рабочими и садовниками. Оплата производится за фактически отработанное время.