Более 1 тысячи подростков трудоустроят в КБР на время летних каникул

В Кабардино-Балкарии планируют временно трудоустроить 1067 подростков от 14 до 18 лет на период каникул в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

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Школьники смогут работать в образовательных учреждениях, медицинских организациях, колледжах и частных компаниях.

«Сферы разные и зависят от предложений работодателя, но традиционно это школы, больницы, поликлиники, санатории, колледжи, парк культуры и отдыха и, конечно, частные компании, готовые взять их на работу»,— рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

На начало июня уже приступили к работе около 300 подростков. Остальных желающих планируют задействовать в ближайшее время. В прошлом году ведомство организовало временное трудоустройство 1,1 тыс. несовершеннолетних.

Школьники работают делопроизводителями, дежурными приемных комиссий, дворниками, уборщиками территории, подсобными рабочими и садовниками. Оплата производится за фактически отработанное время.

Николай Аксенов