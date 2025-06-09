Новый автобусный рейс свяжет Москву с Туапсе

Автовокзал «Южные Ворота» запустил новый регулярный маршрут в Туапсе. Билеты на рейсы продаются с 7 июня. Автобусы отправляются каждую субботу в 13:45, сообщает пресс-служба автовокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Маршрут позволит жителям столицы добираться до черноморского побережья без пересадок. Продолжаем развивать междугородние перевозки по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина»,— сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На линию выйдут автобусы с кондиционерами и удобными креслами.

Билеты на междугородние автобусы из Москвы можно купить без комиссии в мобильном приложении «Метро Москвы» в разделе «Город» во вкладке «Купить билет на автобус дальнего следования» или на сайте Московского метрополитена. Для посадки достаточно показать электронный билет на экране телефона и документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, запущен новый автобусный маршрут, соединяющий Мариуполь и Сочи. Путешествие осуществляется через Ростов-на-Дону и Туапсе. Автобусы будут отправляться каждую пятницу в 11:30.

Маршрут будет действовать в летний период до 30 сентября 2025 года.

Мария Удовик