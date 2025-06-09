В метро Казани мужчина упал с платформы перед движущимся поездом

На станции «Суконная слобода» казанского метрополитена мужчина упал на рельсы перед движущимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

При заезде на станцию метро по второму главному пути машинист электропоезда увидел падающего мужчину и применил экстренное торможение.

Пассажир жив. Сотрудники метрополитена вывели упавшего с путей и вызвали скорую помощь. Молодого человека увезли в больницу для оказания дальнейшей помощи.

Сообщается, что задержек и сбоя в графике движения поездов нет.

Диана Соловьёва