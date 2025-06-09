Мэр Ижевска о порче городских пространств: это целенаправленный акт вандализма

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков объяснил закрытие ряда малых архитектурных форм на Центральной площади города вандализмом местных жителей. Об этом он сказал на круглом столе «Ъ-Удмуртия» 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы были вынуждены полностью закрыть детские батуты. Одна горожанка прыгала во время съемки. Резина порвалась. Было же понятно, что это детская площадка. Мы были вынуждены снять качели на перголе»,— сказал градоначальник.

Мэр напомнил, что после первого сезона парк «Тишино» ремонтировали: все деревянные конструкции были переломлены. «Это не погодные условия. Это мы с вами»,— добавил он. Господин Чистяков рассказал и об актах вандализма в Аллее счастья, когда местные жители «вырывали мусорные урны» и «колошматили ими об землю».

По словам градоначальника, это целенаправленный акт вандализма. «Мы ловим и наказываем»,— добавил он. Мэр привел в пример акт вандализма, связанный с новыми фасадами на ул. Пушкинской, когда три молодых человека разрисовали их.

«Что в голове должно быть, что ты идешь целенаправленно идешь нарисовать какую-то ерунду на стене дома»,— добавил господин Чистяков. Надо воспитывать культуру обращения с городскими пространствами.