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Управлением социальной политики мэрии Сочи будет руководить Ильгам Асланов

Начальником управления социальной политики администрации Сочи назначен Ильгам Асланов. Информация об этом размещена на официальном портале мэрии города, обратил внимание «Ъ-Сочи».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Асланов сменил на этом посту Александра Митникова, перешедшего в мае текущего года на должность заместителя главы курорта по вопросам внутренней политики. До нового назначения господин Асланов руководил управлением по взаимодействию с общественными объединениями. В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника указан Вадим Ермолаев.

Ильгам Асланов родился 17 июня 1983 года в Сочи. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «юриспруденция», в 2009 году завершил обучение в аспирантуре этого же вуза. Имеет степень кандидата экономических наук.

Профессиональную деятельность начал в 2000 году в компании «Сочиграндстрой», где до 2009 года работал юрисконсультом. После этого перешел на должность юриста в жилищный правовой отдел МУП «Квартирно-правовая служба города». С июня 2011 года занимал пост главного специалиста в департаменте городского хозяйства администрации Сочи, а с сентября 2012 года возглавлял отдел по учету граждан. В период с 2015 по 2023 год Ильгам Асланов работал заместителем начальника управления социальной политики.

Вячеслав Рыжков

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