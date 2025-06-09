ПО «Монтажник» добился права собственности на объекты производственной базы

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск АО «Производственное объединение "Монтажник"» к администрации Магнитогорска. Заявитель требовал признать за ним право собственности на ряд объектов промышленного комплекса. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Согласно данным суда, предметами спора стали складские площадки с подкрановыми рельсовыми путями общей площадью более 12,3 тыс. кв. м, самовольные постройки — гараж (1,5 тыс. кв. м) и закрытый бокс центрального склада (3,2 тыс. кв. м), реконструированная мастерская с эстакадой площадью свыше 11,5 тыс. кв. м, а также навес с двумя топливно-раздаточными колонками и тремя топливными резервуарами площадью 124 кв. м.

Объекты находятся в Магнитогорске на улице Кирова, 118. Согласно судебным документам, там также расположен земельный участок, который «Монтажник» арендовал в 2002 году под производственную базу. В 2017-м договор аренды расторгли. Однако компании вновь предоставили этот земельный участок для завершения строительства зданий мастерской и раздаточного склада.

Суд решил, что «Монтажник» фактически является владельцем только трех возведенных им с нуля сооружений — двух складских площадок с подкрановыми рельсовыми путями и навесом. Компании разрешено зарегистрировать право собственности на эти объекты. В удовлетворении остальной части требований суд отказал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал ПО «Монтажник» банкротом в июне 2021 года, открыв в отношении него конкурсное производство. Компания являлась крупной строительной организацией. Основным бенефициаром предприятия являлась семья экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ольга Воробьева