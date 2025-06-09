МИД Ирана: решение о следующих переговорах с США пока не принято

США и Иран пока не приняли решение по месту и дате шестого раунда переговоров по ядерной сделке, сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, через Омана власти исламской республики передадут американской стороне свое предложение.

«На данный момент у меня нет информации для журналистов о шестом раунде переговоров. Если решение будет принято, оно будет объявлено позже»,— сказал Исмаил Багаи на брифинге (цитата по Entekhab). «Любой план, в котором не учтены интересы и права иранского народа — как в сфере мирной ядерной энергетики, включая обогащение урана, так и в части отмены незаконных санкций,— неприемлем»,— добавил он.

Президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. МИД исламской республики назвал запрет на мирную ядерную программу «красной линией» в переговорах. Из-за расхождений в позициях сторон новый раунд переговоров США и Ирана может не состояться, сообщал CNN.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».

Лусине Баласян