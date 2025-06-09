Тарифы выносят на обсуждение

США и Китай проведут торговые переговоры в Лондоне. Двусторонняя встреча делегаций пройдет сегодня, 9 июня, сообщил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп. По его словам, американскую миссию возглавят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и посол Джеймисон Грир. При этом глава Белого дома рассчитывает, что усилия дипломатии приведут к «очень хорошему» результату. Чего ждать от американо-китайских переговоров? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damir Sagolj / File Photo / Reuters Фото: Damir Sagolj / File Photo / Reuters

Переговоры между США и Китаем были назначены сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Издание Politico утверждало, что Пекин был менее заинтересован в общении и заключении сделки. Глава Белого дома, напротив, не скрывал желания подписать со своим главным внешнеполитическим соперником новое торговое соглашение. Как отмечают журналисты, так президент смог бы доказать, что его торговая политика работает. Как сообщают источники The Wall Street Journal, Китай готов к созданию рабочего канала с Вашингтоном для урегулирования вопросов экспорта. Собеседники издания утверждают, что Пекин хочет уйти от эскалации в торговых отношениях с США.

Впрочем, не похоже, что Трамп хочет реальной разрядки, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Мэри Лавли: «США использовали запреты на экспорт и передачу технологий в Китай ради сдерживания еще в первый срок президентства Дональда Трампа. И этот вектор наращивала администрация Джо Байдена. Сейчас мы вновь видим ту же тенденцию. Совсем недавно Штаты ограничили Китаю доступ к программному обеспечению, которое используется в производстве продвинутых полупроводников.

Правительство также добавляет китайские компании в санкционные списки. Они хотят вычеркнуть КНР из цепочки поставок, ограничивая их связи с другими странами».

В середине мая Минторг США выпустил предостережение от использования чипов Huawei. Однако, если верить источникам The Wall Street Journal, в администрации Трампа документ восприняли неоднозначно, а некоторые чиновники и вовсе выступили перед президентом с критикой. Трампу невыгодно мириться с Китаем, это противоречит глобальной стратегии Белого дома, полагает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Какие-то подвижки возможны, но дело в том, что обе стороны прекрасно понимают, что Соединенные Штаты перешли к политике жесткого сдерживания Китая. И одновременно обе стороны понимают, что все равно нужно сохранять какие-то рабочие отношения. Поэтому будет объявлено о каких-то договоренностях, определенном улучшении отношений. Но это не изменит долгосрочные цели США».

Разногласия по тарифам не единственная проблема для Трампа, уверен доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков. По его словам, параллельно Вашингтон пытается решить «тайваньский вопрос»: «Никаких итоговых решений в течение этой встречи принято не будет. Обе стороны просто заявят о своих позициях, которые диаметрально различны. И Трамп, и китайцы, будучи умными, не будут публично заявлять о каких-то позитивных или негативных итогах. Китайцы первые никогда не упомянут о Тайване. Если Трамп этот вопрос поднимет, ответ будет. Но если он не поднимет, то они сами разговор на эту тему не начнут».

Политика Трампа может привести к полномасштабной войне с Китаем, рассказал “Ъ FM” помощник сенатора штата Нью-Йорк и действующий советник Демпартии США Антон Конев. По его мнению, ситуация вокруг Тайваня может выйти из-под контроля: «То, что Дональд Трамп делает в торговой войне, непродуктивно. Биржа либо падает, либо повышается. Члены его кабинета знают заранее об этих провозглашениях, они очень хорошо зарабатывают на бирже. Самое страшное, что может произойти, это война с Китаем. Любой ценой нужно предотвратить то, что Китай попытался напасть на Тайвань. Конечно, у США там свои интересы есть, это технологии для компьютеров. Никто не хочет, чтобы эти технологии были захвачены Китаем».

Как отмечают аналитики, кейс Тайваня может перевести разногласия США и КНР из торговой сферы в военно-политическую. По последним прогнозам МВФ, до 2029 года Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечит 70% мирового прироста ВВП. Именно поэтому главная цель Трампа — ослабить Китай и завладеть инициативой в этом наиболее перспективном регионе мира.

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Леонид Пастернак