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Коммерсанты вложат в благоустройство ижевского сквера Наговицына 15 млн рублей

15 млн руб. вложат предприниматели в обновление сквера Наговицына на ул. Советской, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на круглом столе «Ъ-Удмуртия» 9 июня. Имена меценатов градоначальник не назвал, поскольку они предпочли «остаться в тени». «Еще одно крупное предприятие проинвестирует 100 млн руб. в благоустройство одного из пространств»,— добавил мэр.

Фото: «Яндекс-Карты»

Фото: «Яндекс-Карты»

«Это серьезные инвестиции. Но дело не в деньгах. Дело в том, что меняется отношение к городу. Я бы не назвал это социальной ответственностью. Это любовь к городу»,— сказал господин Чистяков.

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