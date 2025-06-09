Коммерсанты вложат в благоустройство ижевского сквера Наговицына 15 млн рублей

15 млн руб. вложат предприниматели в обновление сквера Наговицына на ул. Советской, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на круглом столе «Ъ-Удмуртия» 9 июня. Имена меценатов градоначальник не назвал, поскольку они предпочли «остаться в тени». «Еще одно крупное предприятие проинвестирует 100 млн руб. в благоустройство одного из пространств»,— добавил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс-Карты» Фото: «Яндекс-Карты»

«Это серьезные инвестиции. Но дело не в деньгах. Дело в том, что меняется отношение к городу. Я бы не назвал это социальной ответственностью. Это любовь к городу»,— сказал господин Чистяков.