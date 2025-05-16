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Нижегородская область намерена привлечь кредитные линии на 11 млрд рублей

Минфин Нижегородской области 15 мая объявил 11 электронных аукционов на предоставление возобновляемой кредитной линии. Лимит по каждой из них составляет 1 млрд руб., указано в документации на сайте госзакупок.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Срок предоставления каждого кредита — до 270 дней. Максимальная стоимость контракта определена в размере 181,2 млн руб. или 24,5% годовых. Процентная ставка предусмотрена плавающая: ключевая ставка ЦБ (21% на момент объявления аукционов) плюс максимум 3,5%. Итоги закупок подведут 26 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года Нижегородской области открыли кредитные линии на 17 млрд руб.

Галина Шамберина

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