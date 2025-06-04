Анапа получит 16 млрд рублей на социальную инфраструктуру по договору КРТ

Анапа получит около 16 млрд руб. инвестиций в социальную инфраструктуру в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе Анапского шоссе. Завершен прием заявок на участие в торгах за право заключения договора на освоение участка площадью 70 га, из которых 43 га планируется отвести под общественные пространства, объекты образования, спорта и транспорта. Земля, изъятая ранее по решению суда, была возвращена в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно условиям договора, на территории появятся школа, три детских сада, спортивный парк с теннисной академией на 20 кортов, патриотический центр «Казачья застава», административные здания для казачьих организаций, а также научно-селекционный центр виноградарства, созданный при участии НИЦ «Курчатовский институт». Кроме того, предполагается реконструкция улицы Мирной с расширением до четырех полос и продлением до станицы Анапской, модернизация транспортной системы, включая остановочные пункты, и благоустройство курортной зоны. Работы начнутся в 2025 году.

Проект реализуется в рамках утвержденного в 2021 году генерального плана Анапы, который предусматривает снижение объемов многоквартирного строительства почти в шесть раз — с 9 млн до 1,5 млн кв. м. Городские власти подчеркивают приоритет социальной инфраструктуры над жилищной застройкой в рамках нового подхода к развитию муниципалитета.

Вячеслав Рыжков